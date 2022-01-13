Россия высказалась против министра-русофоба на Байконуре

Рогозин: новому министру информации Казахстана Умарову будут "не рады" на Байконуре

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12 января сразу два руководителя крупных российских организаций отказались от сотрудничества с министром информации Казахстана Аскаром Умаровым, который известен своими антироссийскими высказываниями. Первым объявил «бойкот» глава Россотрудничества, назвав чиновника «русофобской дрянью». Вслед за ним глава «Роскосмоса» заявил, что на космодроме Байконур Умарову будут «не рады».

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вслед за руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым отказался от взаимодействия с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», – написал в своем Теlegram-канале глава госкорпорации.

Умаров известен своими националистическими убеждениями и русофобской позицией. Казахстанскому чиновнику запрещен въезд в Россию. Из-за протестов в Казахстане президенту республики Касым-Жомарту Токаеву пришлось пойти на уступки, в том числе распустить правительство. Ранее он озвучил новый состав кабмина страны. Некоторые политики сохранили свои должности, некоторых повысили. Среди глав ведомств был указан и Аскар Умаров, что возмутило российские международные организации.

Первым о нежелании любой совместной работы с Умаровым высказался глава Россотрудничества Евгений Примаков.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что внимательно изучил высказывания нового министра информации. В посте Примаков процитировал чиновника. В своих высказываниях Умаров называет русских «навязанной диаспорой». Великую Отечественную войну новый глава казахстанского ведомства ранее окрестил как «чужую».

«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром», – настаивает Примаков.

Он отметил, что Россотрудничество не вмешивается во внутренние дела других государств и не ведет политическую борьбу.

«Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3 000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова – пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту», – написал глава ведомства.

При этом он надеется, что такие компромиссные решения главы союзного государства не разрушат дружбу народов. Вместе с тем Примаков считает, что Умарову следует публично отказаться от своих шовинистических взглядов для установления контакта с российскими представителями.

Сам Умаров на своей странице в Facebook заявил, что образ пытаются демонизировать, и он «не является тем, кем его пытаются представить». Министр подчеркнул, что «на всех постах», которые он занимал до этого, он старался плодотворно сотрудничать с «российскими и другими партнерами».

«Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, например День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны», – добавил он.

Он заверил, что готов и дальше работать в этом направлении для общей пользы, и что хочет подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов.

«Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом», – заявил чиновник.

Но сейчас больше на слуху его нелестные заявления в сторону «немытой» «рашки». Например, политолог Дмитрий Родионов в своей статье для Life привел некоторые его цитаты, назвав Умарова «патентованным» националистом и русофобом.

«Он давно и последовательно выступает за ликвидацию российских СМИ в Казахстане, против русского языка. Его деятельность в РФ оценена по заслугам – ему запрещен въезд в нашу страну», – считает он.

Политолог отмечает, что ранее Умаров называл русских «русней», а русских в Казахстане – «навязанной диаспорой». «И скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит», – заявил Умаров.

Еще одно из наиболее знаменитых высказываний нынешнего министра – «Казахам-чернорусам стоит задуматься: оставаться с рашкой или с цивилизованным миром». «Чернорусов», то есть казахов, которые воспринимают русскую культуру как органичную часть казахской, а русский язык – родным, Умаров вообще считал «главной угрозой на пути возрождения и развития казахского этноса».