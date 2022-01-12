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1 час назад

Создана самая маленькая "шпионская" антенна

Исследователи из Университета Монреаля (UdeM) в Канаде создали антенну длинной всего пять нанометров. Наноантенна собрана из молекул ДНК.

Создана самая маленькая "шпионская" антенна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отличии от обычных антенн, эта создана для того, чтобы "шпионить" за белками в живых организмах. Антенна использует световые сигналы от белков для изучения их движения и быстрого изменения в режиме реального времени, что раньше было практически невозможно.

"Флуоресцентная наноантенна принимает свет одного цвета или длины волны, и в зависимости от движения белка, которое она ощущает, затем передает обратно свет другого цвета" - говорит химик Алексис Валле-Белиль из Университета Монреаля (UdeM) в Канаде, чьи слова передает Nature.

Новейшая технология синтеза ДНК, разрабатываемая около 40 лет, способна производить наноструктуры различной длины и гибкости, оптимизированные для выполнения требуемых функций.

С помощью такой антенны впервые была определена в режиме реального времени функция фермента щелочной фосфатазы с различными биологическими молекулами и лекарствами. Этот фермент участвует во многих заболеваниях, включая различные виды рака и воспаления кишечника.

Многие лаборатории по всему миру, оснащенные обычным спектрофлуориметром, могут легко использовать эти наноантенны для изучения любого белка. Например, для идентификации новых лекарств или разработки новых нанотехнологий.

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