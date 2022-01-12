В крови кошек нашли опасный для человека вирус

Специалисты из американского Университета Теннесси нашли доказательства того, что в популяции домашних кошек в стране может быть вирус, похожий на SARS-CoV-2.

В опубликованном на портале bioRxiv материале о проведенном исследовании отмечается, что, по полученным данным, в 70 % случаев у «хвостатых-полосатых» были антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса. И, что самое интересное, образцы брались еще до начала пандемии.