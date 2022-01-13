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47 минут назад

У черной дыры в Млечном Пути обнаружили загадочную активность

Международная группа астрономов обнаружила, что черная дыра в центре галактики Млечный Путь производит нерегулярные вспышки в течение долговременных периодов времени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

У черной дыры в Млечном Пути обнаружили загадочную активность
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Сверхмассивная черная дыра Стрелец A* является источником радио-, рентгеновского и гамма-излучения. Она вспыхивает ежедневно, испуская излучение, которое в 10-100 раз ярче обычных сигналов. Чтобы определить природу загадочного излучения, исследователи проанализировали данные за 15 лет, собранные космическим аппаратом Swift.

Результаты показали высокий уровень активности черной дыры с 2006 по 2008 годы и резкий спад активности в течение следующих четырех лет. Однако после 2012 года частота вспышек снова увеличилась, однако закономерности в этих изменениях пока выявить не удалось. Астрономы в будущем рассчитывают определить, вызваны ли вариации в излучении прохождением вблизи черной дыры газовых облаков или звезд или они объясняются другими причинами.

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