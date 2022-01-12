Названо главное отличие «омикрона» от других штаммов

При новом штамме коронавируса «омикрон» потеря обоняния перестала быть определяющим симптомом болезни, как это было раньше, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на кандидата медицинских наук, клинического фармаколога Андрея Кондрахина.
«Хотя есть данные, которые говорят, что он [симптом] может появиться позже — в конце болезни или уже после нее», — сказал медик.
По его словам, в отличие от «дельта»-штамма при «омикроне» не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Также при этой разновидности вирус не опускается в легкие, как при «дельте», а остается в бронхах.
«В основном заболевание протекает, как обычная ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры», — отметил Кондрахин. Фармаколог считает, что «омикрон»-штамм может «наделать много бед» в случае резкого роста заболеваемости.
«Тот факт, что этот вариант COVID-19 быстро распространяется, представляет большую проблему с точки зрения эпидемиологии. Ведь чем больше людей заболеют, тем выше вероятность того, что среди них будут пациенты с тяжелым течением инфекции», — заключил эксперт.