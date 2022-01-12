Назван вред частого употребления сыра

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что сыр является популярным продуктом в рационе россиян. В умеренных порциях он приносит пользу, однако при частом употреблении может нанести вред организму, сообщает радио Sputnik .

Бобровский предупредил, что сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку обладает высокой калорийностью, а также содержит жиры и плохой холестерин. Это грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза, а также появлением мочекаменной болезни и гипертонии.