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20 минут назад

Россиян предупредили о вреде частого употребления сыра

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что сыр является популярным продуктом в рационе россиян. В умеренных порциях он приносит пользу, однако при частом употреблении может нанести вред организму, сообщает радио Sputnik .

Назван вред частого употребления сыра
Фото: ТАССТАСС

Бобровский предупредил, что сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку обладает высокой калорийностью, а также содержит жиры и плохой холестерин. Это грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза, а также появлением мочекаменной болезни и гипертонии.

«Также многие сорта сыра содержат большое количество соли, а это триггер для развития различных болезней. Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100-150 граммов в сутки», — отметил специалист.

Наука и техника,Андрей Бобровский,ИА Sputnik,
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