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3 часа назад

Глава NASA заявил, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон с нетерпением ждет встречи с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сроки визита главы американского космического ведомства в РФ будут зависеть от ситуации с коронавирусом. Об этом Нельсон заявил во вторник на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава NASA захотел встретиться с Рогозиным
Фото: NASANASA

"Я с нетерпением жду личной встречи с Дмитрием, а пока мы продолжим говорить, так часто, как потребуется", - сказал он.

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"Что касается того, когда состоится эта поездка, я просто на милости ковида. Пока мы не увидим, что пандемия отступает, я не смогу поехать. Поэтому мы часто звоним по телефону. Наши ведомства, конечно, поддерживают постоянный контакт", - пояснил Нельсон.

Глава NASA напомнил, что американских "астронавтов отправляют на российских "Союзах" <...> на Международную космическую станцию и с нее".

Он заявил, что рассчитывает обсудить с Рогозиным вопросы климата во время визита в РФ.

"NASA постоянно поддерживает контакт с нашими российскими коллегами. Поскольку, как вы знаете, мы совместно управляем Международной космической станцией (МКС). Наши астронавты и российские космонавты поддерживают постоянное присутствие на космической станции", - заявил Нельсон.

Он отметил, что "на космической станции проводятся научные эксперименты, которые имеют непосредственное отношение к климату".

"Конечно, климат будет одной из тем [обсуждения], когда я встречусь с Дмитрием Рогозиным во время официального <...> визита", - сказал Нельсон.

"Конечно, именно так и будет, поскольку это один из ключевых вопросов не только для NASA, но и для всего правительства США", - подчеркнул глава NASA.

Брифинг был посвящен назначению Кэтрин Кэлвин ведущим научным сотрудником NASA и советником Нельсона по вопросам климата.

Как отметил в начале декабря заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, в Москве надеются на то, что Нельсон посетит РФ в 2022 году. Ранее Рогозин проинформировал, что глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей.

Наука и техника,Билл Нельсон,Сергей Савельев,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,ИТАР-ТАСС,
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