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42 минуты назад

Россияне обратились к Илону Маску с просьбой

На YouTube опубликовали ролик с обращением российских владельцев электрокаров Tesla к основателю компании Илону Маску. Его попросили открыть в России представительство Tesla.

Россияне обратились к Илону Маску с просьбой
Фото: ReutersReuters

Россияне рассказали, что пользуются электромобилями при полном отсутствии скоростных зарядных станций. В России нет сервиса и официальной технической поддержки Tesla. Владельцам электрокаров приходится особенно нелегко, если нужна какая-то запчасть — её приходится заказывать из-за рубежа. При этом владельцы автомобилей, записавшие ролик, заявили, что ни за что не поменяют свои Tesla на машины с двигателем внутреннего сгорания.

Россияне попросили Илона Маска открыть официальные офисы Tesla в РФ. Также авторы ролика записали световое шоу. Илон Маск пока на это не ответил.

Наука и техника,Илон Маск,
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