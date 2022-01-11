Россияне обратились к Илону Маску с просьбой

Россияне рассказали, что пользуются электромобилями при полном отсутствии скоростных зарядных станций. В России нет сервиса и официальной технической поддержки Tesla. Владельцам электрокаров приходится особенно нелегко, если нужна какая-то запчасть — её приходится заказывать из-за рубежа. При этом владельцы автомобилей, записавшие ролик, заявили, что ни за что не поменяют свои Tesla на машины с двигателем внутреннего сгорания.