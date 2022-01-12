В Windows 11 нашли секретную функцию

«Если у вас есть древняя дискета, то вы можете подключить ее к устройству с Windows 11, и она будет распознана ОС», — подчеркнули авторы. Дискета представляет из себя гибкий пластиковый диск, на который записывается информация. Данный вид носителя имел распространение с 1970-х и до конца 1990-х годов, постепенно ему на смену пришли компакт-диски и флеш-накопители.