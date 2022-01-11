Чем может быть опасна подаренная флешка

«Если вам дарят флеш-накопитель, самым правильным будет начать с его форматирования. Если мы говорим о USB-накопителях в невскрытой упаковке, то в принципе им можно доверять. Риск попадания заражённых носителей на прилавки крупных магазинов не очень большой, однако опасность всё равно есть, если устройство идёт "мимо" торговых сетей», — подчеркнул Коростелев.