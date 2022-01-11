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16 часов назад

Ученые заявили о рекордном нагреве океана

Китайские и американские ученые заявили о рекордном нагреве океана. Об этом сообщается в журнале Advances in Atmospheric Sciences. Исследователи опубликовали отчет о тенденциях изменения температуры поверхности океана и его последствиях в период с 1950-х годов.

Ученые заявили о рекордном нагреве океана
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По их данным, температура океана неуклонно растет, что является одним из основных показателей изменения климата. Ученые выяснили, что за последний год верхние 2 000 метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году.

"Помимо тепла, океан поглощает от 20 до 30% антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океана. Однако потепление океана снижает эффективность поглощения им углерода, и в воздухе остается больше углекислого газа", – отметил первый автор статьи Лицзин Чен.

Теплосодержание океана – один из лучших индикаторов изменения климата, связанного с деятельностью человека. Эксперты отметили, что ученым необходимо менее четырех лет измерений температуры, чтобы отделить антропогенный сигнал потепления от естественных вариаций.

Эксперты считают, что последствия этого явления будут весьма ощутимы. Когда океаны нагреваются, то вода расширяется, а уровень моря повышается. Из-за этого увеличивается риск сильных штормов и ураганов, а также количество осадков и наводнений.

Ранее ученые рассказали, что повышение температуры на Земле является самым серьезным вызовом для здоровья людей. Специалисты напомнили, что в текущем столетии – к 2050 году – температура на планете повысится на 2,7–3,1 градуса по Цельсию, в то время как норма составляет 1,5 градуса.

Наука и техника,Американские ученые,
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