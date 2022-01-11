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33 минуты назад

Основатель мессенджера Signal ушел с поста гендиректора

Основатель и генеральный директор мессенджера Signal Мокси Марлинспайк объявил об уходе с поста гендиректора. Временно место было передано соучредителю WhatsApp, миллиардеру Брайану Эктону, который входит в совет фонда Signal. Об этом сообщается в блоге компании.

Основатель мессенджера Signal ушел с поста гендиректора
Фото:  TechCrunch / Wikimedia TechCrunch / Wikimedia

Марлинспайк пояснил, что занимался проектом порядка десяти лет, однако в последнее время перестал участвовать в разработке. Он также назвал свое решение об уходе в отставку «важным шагом для расширения успеха Signal». «Я общался с различными кандидатами в течение последних нескольких месяцев, но сейчас хочу официально открыть вакансию, чтобы помочь найти лучшего человека для поста гендиректора Signal следующего десятилетия», — говорится в сообщении.

Глава компании также отметил, что останется в совете директоров Signal и будет участвовать в поиске нового главы мессенджера.

Ранее в мессенджере Signal, признанном одним из самых защищенных в мире, обнаружили уязвимость, которая ставила под угрозу конфиденциальность переписки его пользователей. Как рассказали исследователи, брешь позволяла злоумышленникам получать доступ к переписке жертвы.

Мессенджер Signal появился в 2014 году и до 2015-го носил название TextSecure. Наибольшую популярность приложение приобрело в 2021 году, когда WhatsApp обновил политику конфиденциальности.

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