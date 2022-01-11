В Европе начали блокировать аналог VPN от Apple

Европейские операторы связи решили заблокировать внедрение полезной функции от Apple под названием Private Relay («Частный узел»). Как сообщает The Telegraph, сервис позволяет пользователям просматривать любые сайты, даже запрещенные местными регуляторами, в браузере Safari.

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Private Relay также шифрует весь трафик в браузере Safari на iOS-устройствах и не позволяет провайдеру отследить IP-адрес смартфона. В настоящее время функция доступна в тестовом режиме в iOS 15. По данным издания, пользователи из европейских стран начали публиковать в интернете скриншоты с сообщением, что их оператор сотовой связи заблокировал данную возможность.

По мнению операторов, аналог VPN-сервиса от Apple способен подорвать «европейский цифровой суверенитет». С таким мнением выступили представители Vodafone, Telefonica, Orange и T-Mobile.

В России функцию отключила сама Apple еще в сентябре 2021 года. Также сервис не работает в Китае, Белоруссии, Египте, Казахстане и нескольких других странах, чтобы избежать проблем с законом.