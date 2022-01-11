Задыхаются и хрипят: что грозит друзьям вейперов

Вейпинг на треть повышает риск ухудшения зрения и развития катаракты, глаукомы и других болезней глаз, предупреждают американские ученые. Кроме того, даже пассивное парение способно приводить к проблемам с дыханием вроде одышки, заложенности носа и ежедневного кашля по утрам. Хотя электронные сигареты, возможно, не настолько вредны, как обычные, они тоже способны серьезно навредить организму, заключают специалисты. Они рекомендуют поскорее отказаться от пагубной привычки.

Фото: Frank Franklin II/AP Frank Franklin II/AP

Когда вейпы только появились, они рассматривались как безопасная альтернатива курению. Однако исследования последних лет показывают, что парение тоже не лучшим образом сказывается на состоянии легких, сердца, сосудов. Согласно двум новым исследованиям, опубликованным в журналах Thorax и American Journal of Ophthalmology, даже нахождение рядом с вейпером может вызвать проблемы с дыхательной системой, а самостоятельное парение — повредить глаза.

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Исследователи из Калифорнийского университета проанализировали данные о состоянии дыхательных путей более 2000 молодых людей. Сведения, ежегодно собиравшиеся с 2014 года, включали в том числе информацию о курении и парении, как активном так и пассивном, когда человек не курит или не парит сам, но находится рядом с теми, кто это делает. Средний возраст участников составил 17 лет, наблюдения велись до 2019 года.

Ученые регистрировали, были ли у детей бронхиальные симптомы (например, ежедневный кашель по утрам в течение трех месяцев подряд, заложенность носа, не связанная с простудой, или бронхит), отмечали ли они хрипы и испытывали ли они одышку.

Оказалось, те, кто подвергался пассивному воздействию никотина от парения (но при этом не курил и не парил сам), более чем в два раза чаще сообщали о хрипах по сравнению с теми, кто не подвергался такому воздействию.

Также они в три раза чаще сообщали о бронхиальных симптомах и в два раза чаще — об одышке.

Кроме того, подвергавшиеся пассивному воздействию никотина от вейпов участники также чаще подвергались пассивному курению и курили, парили и употребляли каннабис сами.

Исследование было обсервационным, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что именно воздействие никотина стало причиной симптомов. Однако если это подтвердится в дальнейших исследованиях, это станет весомым фактором, обосновывающим запрет парения в общественных местах.

«Это первое исследование, которое описывает негативное влияние пассивного воздействия никотина в вейпах на дыхательную систему, — пишут авторы работы. — Если причинно-следственная связь действительно существует, снижение пассивного воздействия электронных сигарет в домашних условиях уменьшит выраженность респираторных симптомов и предоставит убедительное обоснование для регуляции использования электронных сигарет в общественных местах. В конечном счете, это проблема общественного здравоохранения, которая, если ее не решить, может негативно повлиять на наше население, включая наиболее уязвимых людей».

Другая группа специалистов из этого же университета опросила более 1,17 млн американцев 18-50 лет. Добровольцы сообщали, курят ли они, парят ли и какие у них есть проблемы со зрением.

Как выяснилось, вероятность ухудшения зрения у вейперов была на 34% выше, чем у тех, кто никогда не парил, а у бывших вейперов — на 14%.

Исследователи считают, что растворители в жидкости для электронных сигарет могут повреждать слезный канал, а также вызывать в организме окислительный стресс, который связан с ухудшением зрения.

«Существует четкая связь между курением обычных сигарет и ухудшением зрения, — говорит эпидемиолог из Ливерпульского университета Саймон Кейпвелл. — В парах электронных сигарет также содержится много неприятных токсинов. Поэтому врачам и исследователям важно тщательно оценить появление новых нарушений зрения у курильщиков, особенно у тех, кто никогда не курил обычные сигареты».

Электронные сигареты испаряют жидкости, состоящие из никотина, ароматизаторов и растворителей, таких как пропиленгликоль или глицерин. Более ранние наблюдения показали, что существует связь между использованием электронных сигарет и увеличением симптоматики сухого глаза и снижением качества слезной пленки.

По мнению авторов работы, растворитель пропиленгликоль в жидкости для вейпа при испарении выделяет свободные радикалы, которые повреждают липидный слой слезной пленки.

У вейперов, участвовавших в исследовании, был обнаружен повышенный уровень рефлекторного (т.е. возникающего в ответ на внешние раздражители) слезотечения.

Окислительный стресс и снижение уровня антиоксидантов же связаны с развитием катаракты, возрастной макулярной дегенерации и глаукомы. Выяснить более тщательно, что именно становится причиной проблем вейперов со зрением, предстоит в дальнейших исследованиях.