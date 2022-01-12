Европейскую Россию накроет волна аномального тепла

Жителей европейской части России ждет экстремальное потепление сразу на 20 градусов. Об этом их предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Но сначала россиян ждет настоящая проверка холодом. В четверг столичный регион окажется под влиянием мощного циклона из Гренландии. Ночами температура опуститься до -25, а днем не превысит -15 градусов.