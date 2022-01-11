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1 час назад

Шойгу распорядился о внедрении искусственного интеллекта в войска

Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу в 2022 году продолжить оснащение вооруженных сил высокоточными образцами вооружения, внедрять в войска технологии искусственного интеллекта.

Шойгу распорядился о внедрении ИИ в войска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важно продолжить оснащение войск высокоточными комплексами, новейшими системами разведки, навигации, связи и управления. Необходимо активно осваивать современное оружие, новые формы и способы действия войск, внедрять технологии искусственного интеллекта», – цитирует ТАСС заявление Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, «в ходе боевой учебы нужно готовить командиров с нешаблонным мышлением, способных принимать эффективные решения».

«Следует сосредоточить усилия на развитии военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) с государствами Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, а также на укреплении обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии», – отметил министр.

Говоря о задачах на 2022 год, он также сообщил, что будет совершенствоваться система социальной защищенности военнослужащих. «Таким образом, перед нами стоят серьезные задачи. От того, насколько успешным будет их решение, зависит дальнейшее укрепление вооруженных сил. Сегодня детально обсудим планы на 2022 год по ряду основных направлений нашей деятельности», – отметил Шойгу.

Напомним, в ноябре заявил на совещании с руководством Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект (ИИ) должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия.

Наука и техника,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,ШОС,ИТАР-ТАСС,
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