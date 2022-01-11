Шойгу распорядился о внедрении ИИ в войска

«Следует сосредоточить усилия на развитии военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) с государствами Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, а также на укреплении обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии», – отметил министр.

Говоря о задачах на 2022 год, он также сообщил, что будет совершенствоваться система социальной защищенности военнослужащих. «Таким образом, перед нами стоят серьезные задачи. От того, насколько успешным будет их решение, зависит дальнейшее укрепление вооруженных сил. Сегодня детально обсудим планы на 2022 год по ряду основных направлений нашей деятельности», – отметил Шойгу.