Беспилотное такси заработает в Москве в феврале

В Москве в феврале начнёт работать беспилотное такси в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), по которому правительство смогло устранить межведомственные разногласия. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Программу опубликуют уже в январе, сейчас проводится доработка её текста, сказал источник. В «Яндексе» уточнили, что поездки беспилотников чаще всего будут проходить с водителями-испытателями.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Мы рассчитываем запустить сервис в начале 2022 года после получения официального разрешения», — сообщила представитель «Яндекса» Юлия Швейко. В 2021 году компания подала заявку на ЭПР — на её основе и разрабатывалось постановление правительства и программа запуска такси-беспилотников.

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В проекте программы уточняются обязанности субъекта ЭПР (дочерней компании «Яндекса» — «Яндекс.Испытания»):

после вступления постановления в силу уведомить мэрию, МВД, ФСБ и ФСО о номере телефона, который обеспечит связь с компанией;

передавать в государственную информационную систему данные о поездках беспилотных такси;

проверять водителей-испытателей на признаки алкогольного и наркотического опьянения;

подчиняться решениям правительства Москвы, если оно решит прекратить использовать беспилотники в городе;

регулярно отчитываться об административных нарушениях с участием такси.

Данные о поездках беспилотников будут передавать в Региональную навигационно-информационную систему, куда поступает вся информация о наземном городском пассажирском транспорте, уточнили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Беспилотные такси могут ездить, согласно последней редакции программы:

на 18 улицах Москвы:

по территории Сколкова;

в Иннополисе (Татарстан);

в центре «Сириус» Краснодарского края.

Уточняется, что в Сколкове и Иннополисе можно будет эксплуатировать полностью беспилотные такси, а на других территориях присутствие инженера будет обязательным.

Заказать такси можно будет через приложение «Яндекс Go». Сначала беспилотники станут курсировать между заранее определёнными точками посадки и высадки в Ясеневе, сказала представитель «Яндекса». «Цена будет сопоставима с ценой поездки на обычном такси. Сначала мы постепенно будем выдавать доступ к услуге тем, кто отправил заявку на участие в тестировании», — сказала Швейко. Компания уже получила 10 000 заявок, добавила она.

Осталось проверить не только технологии «Яндекса», но и регулирование, заявил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. «В мире происходят аварии с беспилотниками, но ни разу виноватых не нашли. Возможно, в ГИБДД появятся новые службы, которые будут разбирать ДТП с беспилотными автомобилями, в том числе проверять ПО и то, какие команды управления были поданы», — сказал он.