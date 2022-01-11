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26 минут назад

В США хирурги сделали первую в мире пересадку сердца свиньи человеку

Американские хирурги провели операцию по пересадке сердца жителю Мэриленда. Это первый в мире случай, когда в качестве донора органов для человека выступила генно-модифицированная свинья, пишет USA Today.

Сделана первая в мире пересадка сердца свиньи человеку
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведевmir24.tv/ / Игорь Медведев

Пациентом стал 57-летний Дэйв Беннетт, который согласился на этот эксперимент в надежде выжить. Хирургическое вмешательство состоялось в пятницу, 7 января, и продлилось девять часов. Теперь в груди у мужчины бьется сердце годовалой 108-килограммовой свиньи, выведенной специально для этого случая.

Беннетт может дышать самостоятельно, но он подключен к аппарату ЭКМО, который перекачивает и насыщает кислородом кровь вне его тела. Медики планируют постепенно его отключить.

В анамнезе у мужчины, который ранее не жаловался на здоровье, ухудшение самочувствия в октябре 2021 года. Он начал испытывать сильные боли в груди. В медцентр он попал с сильной усталостью и одышкой. Лечение, которое продлилось два месяца, не дало успехов. Программы трансплантации отказали ему в пересадке сердца. Также он не подходил для операции по внедрению искусственного сердечного насоса из-за неконтролируемой аритмии.

По данным издания, в настоящий момент в очереди на трансплантацию органов стоят более 100 тыс. человек, ежегодно около шести тысяч из них умирают, не дожидаясь этого момента. Около трех тысяч американцев в год получают новое сердце, 20% из тех, кто попадает в список ожидания, умирают в ожидании, либо их здоровье ухудшается настолько, что операция становится невозможной.

Органы свиней схожи с человеческими. Если операция хирургов из Мэриленда будет успешной, это даст надежду на насыщение спроса на донорские органы.

Напомним, в 2019 году британский хирург предсказал, что через три года людям начнут пересаживать сердца свиней. А осенью 2021 году американские медики пересадили человеку свиную почку.

Наука и техника,USA Today,
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