Раскрыто неожиданное влияние простуды на COVID-19

Высокий уровень Т-клеток, которые образуются при заражении человеческими коронавирусами, вызывающими простуду, могут защитить от COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, сообщает РИА «Новости».

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Ученые считают, что люди, которые не заражаются COVID-19 даже при отсутствии прививки, имеют сильный Т-клеточный иммунитет. Он сформировался у них при встрече с другими коронавирусами человека, давно присутствующими в популяции.

Авторы исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature Communications, изучили образцы крови 50 жителей Манчестера, чьи домочадцы заболели COVID-19, не заразив их. Ученые привели доказательства, что Т-клетки, индуцированные другими коронавирусами, могут распознавать SARS-CoV-2 и выстраивать защиту от него.

В ходе исследования выяснилось, что уровень перекрестно-реактивных Т-клеток у незаразившихся был значительно выше по сравнению с теми, кто заболел коронавирусом, а сами Т-клетки были нацелены на внутренние белки SARS-CoV-2, а не на шиповидный белок на поверхности вируса.