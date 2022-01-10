Как «превратить» смартфон в iPhone 14

Ходят слухи, что в iPhone 14 не будет нелюбимой многими «чёлки» — её заменит овальный вырез в экране. Пользователь Twitter Джефф Гроссман (Jeff Grossman) показал, как мог бы выглядеть такой смартфон Apple.

Фото: Reuters Reuters

Он «превратил» свой текущий айфон в ещё не вышедший. Для этого он использовал простой трюк. Мужчина сделал скриншот, отредактировал обои смартфона так, чтобы нарисовать на них вырез под селфи-камеру, установил их, а затем просто перевернул устройство. В качестве бонуса Гроссман поделился обоями, чтобы другие могли попробовать их сами.