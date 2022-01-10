В WhatsApp появится новая полезная функция для поиска

Стало известно, что WhatsApp развёртывает новые поисковые фильтры. Пока они появляются только в версии для бизнеса.

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WhatsApp Business — это приложение, которое предназначено для компаний и организаций для коммуникации с клиентами.

Оказалось, что эта версия мессенджера для Android и iOS начала получать больше поисковых фильтров. Уже сейчас пользователи могут сузить результаты поиска до сообщений, содержащих фотографии, видео, ссылки, GIF-файлы, аудиофайлы и/или документы, но теперь появились дополнительные параметры.

Так, можно фильтровать сообщения в зависимости от того, находится ли получатель в вашем списке контактов и было сообщение прочитано или нет. Фильтры можно устанавливать одновременно.