Илон Маск продемонстрировал «Мехазиллу»

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео, где показал завершение строительства башни «Мехазилла». Она будет запускать и ловить первую ступень Starship/Super Heavy.

Фото: SpaceX SpaceX

Башня находится на территории космодрома Starbase в штате Техас. По задумке Маска, в будущем процесс возврата ракеты-носителя будет происходить только с помощью «мехазиллы».

Работать всё будет так: при приземлении ступень ракеты должна будет снизить скорость так, чтобы зацепиться аэродинамическими рулями за специальную стрелу, «клешни» башни будут удерживать её.

SpaceX Starship/Super Heavy — это многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель. Она должна доставлять грузы и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты. Также ракета будет предназначаться для полётов на Луну и Марс.