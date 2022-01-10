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44 минуты назад

Илон Маск продемонстрировал «Мехазиллу»

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео, где показал завершение строительства башни «Мехазилла». Она будет запускать и ловить первую ступень Starship/Super Heavy.

Илон Маск продемонстрировал «Мехазиллу»
Фото: SpaceX SpaceX

Башня находится на территории космодрома Starbase в штате Техас. По задумке Маска, в будущем процесс возврата ракеты-носителя будет происходить только с помощью «мехазиллы».

Работать всё будет так: при приземлении ступень ракеты должна будет снизить скорость так, чтобы зацепиться аэродинамическими рулями за специальную стрелу, «клешни» башни будут удерживать её.

SpaceX Starship/Super Heavy — это многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель. Она должна доставлять грузы и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты. Также ракета будет предназначаться для полётов на Луну и Марс.

В 2020 году SpaceX запросила у Федерального управления гражданской авиации в США разрешение на строительство башни.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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