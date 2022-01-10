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45 минут назад

Смартфоны Xiaomi уличили во встроенной цензуре

В сентябре прошлого года разразился небольшой скандал, когда Минобороны Литвы призвало пользователей не покупать китайские смартфоны. Их обвинили в слежке и сборе конфиденциальной информации, а также цензуре. В качестве примера приводили смартфоны Xiaomi, в которых был выявлен инструмент, фильтрующий неугодные китайским властям запросы. Недавно на устройства китайской компании снова обрушились с критикой.

Смартфоны Xiaomi уличили во встроенной цензуре
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Национальная комиссия по коммуникациям (NCC) Тайваня опубликовала заявление о том, что обнаружила встроенные инструменты цензуры в Xiaomi Mi 10T 5G. Эти инструменты располагаются на серверах компании и их задача — фильтровать запросы и блокировать ссылки на сайты, которые не нравятся китайским властям. Например, блокировка происходит на запросы со словами «независимость Тайваня», «освободить Тибет», «события на площади Тяньаньмэнь» и другие. Также телефоны, как утверждается, могут передавать историю веб-поиска пользователей на серверы в Пекине.

Со своей стороны, Xiaomi заявила, что ничего такого не делает. Обнаруженный инструмент, по заявлениям компании, управляет рекламой для приложений Xiaomi.

Наука и техника,Министерство обороны,
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