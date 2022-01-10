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1 час назад

Голодный барсук случайно разрыл клад древнеримских монет

Клад древнеримских монет в пещере в испанском регионе Астурия был обнаружен барсуком, рывшим землю в поисках еды. Об этом сообщает El Pais.

Барсук случайно разрыл клад древнеримских монет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Издание сообщает, что снегопад вынудил барсука начать рыть землю в поисках червей и корешков. Неизвестно, насколько его поиски были успешными, но в определенный момент он откопал клад римских монет III-V веков. Большинство монет из меди и бронзы, и даже одну — из серебра.

«На сегодняшний день это крупнейший клад римских монет, найденный в пещере на севере Испании», — сообщили исследователи.

Ученые предполагают, что деньги были поспешно спрятаны в землю в разгар политической и социальной нестабильности во времена Великого переселения народов.

Ранее сообщалось о мозаике, украшавшей корабль римского императора Калигулы, которая использовалась как кофейный столик в апартаментах Манхэттене.

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