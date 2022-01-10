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20 минут назад

Гибкий OLED-дисплей впервые напечатали на принтере

Ученым из Университета Миннесоты (США) удалось распечатать на 3D-принтере гибкий OLED-дисплей. Информация об этом была опубликована в журнале Science Advances.

Гибкий OLED-дисплей впервые напечатали на принтере
Фото: McAlpine Group / University of MinnesotaMcAlpine Group / University of Minnesota

Специалисты напечатали экран с помощью специального 3D-принтера. По их словам, подобный эксперимент им удался впервые. Авторы исследования отметили, что в будущем данная технология поможет удешевить производство дисплеев для смартфонов, телевизоров и прочей техники.

Для создания гибкой OLED-панели ученые использовали 3D-принтер, который был собран по индивидуальному заказу и обошелся в несколько десятков тысяч долларов.

«OLED-дисплеи обычно производятся на крупных, дорогих, сверхчистых производственных объектах», — отметил автор исследования профессор Майкл Макалпайн (Michael McAlpine).

Во время эксперимента специалисты объединили два разных режима многослойной печати. Электроды, межсоединения, изоляция и герметизация были созданы методом экструзии. Полученный прототип имеет размер 1,5 дюйма и состоит из 64 пикселей. Экран сохранил работоспособность после двух тысяч циклов сгибания.

«Технология уже налажена, поэтому мы не говорим о каких-то нереальных планах», — отметил Макалпайн.

По словам профессора, в ближайшее время специалисты намерены создать OLED-экран с более высоким разрешением и повышенной яркостью.

В конце декабря LG Display анонсировала выпуск нового OLED-экрана для телевизоров, отличающегося сверхъяркостью. Технология создания панелей основывается на использовании тяжелого водорода — дейтерия, а также персонализированных алгоритмов.

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