Робот-гуманоид подшутил над человеком в США. Видео

Робот-гуманоид подшутил над человеком в США. На выставке современных технологий в Лас-Вегасе один из посетителей поинтересовался у робота Ameca, есть ли у нее молодой человек.
В ответ любопытствующий мужчина получил такой же вопрос. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.
Нового человекоподобного робота разработала компания Engineered Arts. Ameca функционирует на операционной системе Tritium, умеет держать зрительный контакт и демонстрирует естественную мимику и движения.