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1 час назад

Названы самые мощные смартфоны

Авторы популярного бенчмарка AnTuTu назвали самые производительные смартфоны декабря 2021 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

Названы самые мощные смартфоны
Фото: ReutersReuters

По итогам синтетических тестов на первом месте оказался ZTE Nubia Red Magic 6, выпущенный в марте 2021 года. Девайс на базе процессора Snapdragon 888, имеющий 16 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, стал лидером рейтинга мощных Android-устройств с 860 тысячами очков. На второй и третьей позициях разместились игровые смартфоны Asus ROG Phone 5s Pro и ROG Phone 5.

Ниже расположились Realme GT, Iqoo 7, Motorola Moto G200 5G, OnePlus 9 Pro, Sony Xperia 1 III 5G, OnePlus 9 и Xiaomi Mi 11i. Авторы заметили, что все попавшие в топ-10 девайсы имеют флагманский процессор от Qualcomm. Самым большим набором оперативной памяти — 18 гигабайт — отличается геймерский телефон Asus ROG Phone 5s Pro.

Также специалисты AnTuTu назвали самые производительные устройства на базе iOS и iPadOS. Лидером рейтинга за декабрь оказался планшет iPad Pro 5 с 12,9-дюймовым экраном, чипом Apple M1, 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Аппарат набрал 1,2 миллиона баллов. Самым мощным смартфоном в топе оказался iPhone 13 Pro Max, который получил 844 тысячи баллов и разместился на четвертом месте сводного рейтинга.

Ранее авторы AnTuTu назвали самый мощный Android-смартфон за ноябрь 2021 года. Им оказался Xiaomi Black Shark 4S Pro. В топ-3 также попали ZTE Nubia Red Magic 6S Pro и Vivo iQOO 8 Pro.

Наука и техника,Qualcomm,
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