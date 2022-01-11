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58 минут назад

Зелёный чай оказался напитком, продлевающим жизнь

Учёные выяснили, что зелёный чай обладает несколькими полезными для организма человека свойствами. Это защита от развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличение продолжительности жизни. Больше об этом - в статье.

Зелёный чай оказался напитком, продлевающим жизнь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как утверждают результаты исследования, опубликованные в Европейском журнале профилактической кардиологии, зелёный чай может продлить жизнь и защитить от болезней сердца. Участниками этого исследования стали более 100 тысяч человек, переживших инсульт, инфаркт, рак. Одна группы испытуемых при этом вообще не пила чай, а другая - пила его три либо больше раз в неделю.

В результате через семь лет оказалось, что вероятность инсульта, инфаркта у людей, пьющих чай, была на 20 процентов ниже. В то же время риск смерти в целом у таких испытуемых снизился на 15 процентов. Также у 50-летних участников, регулярно употребляющих чай, инсульт и сердечно-сосудистые заболевания возникали на 1,41 года позже.

Объясняется такой положительный эффект тем, что зелёный чай содержит полифенолы. Это те вещества, которые снижают риск возникновения болезней сердца и сосудов.

Ещё учёные обнаружили, что у людей, которые пили зелёный чай, на 25 процентов снижался риск возникновения смертельных болезней сердца, инсульта, вероятность смерти от других причин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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