В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Останки крупнейшего "морского дракона" были обнаружены в  Британии

Окаменелость самого крупного, когда-либо найденного в Великобритании, десятиметрового ихтиозавра обнаружены рядом с крупнейшим резервуаром Англии рядом с Ратленд-Уотер. Об этом сообщил на своей странице в Instagram палеонтолог Дин Ломакс. По его словам, это не просто крупнейший найденный в Британии ихтиозавр, а крупнейшая из найденных на островах рептилий за все время исследований.

Найдены останки крупнейшего "морского дракона"
Фото: InstagramInstagram

Очертания огромной дельфиноподобной водной рептилии были замечены во время планового осушения острова в лагуне для восстановления ландшафта. Как позже выяснилось, возраст окаменелостей этого "морского дракона" Temnodontosaurus trigonodon составляет 180 миллионов лет. Его череп сравним по размеру с пианино, весят останки около тонны.

Впервые такие морские рептилии, похожие на дельфинов, появились на Земле около 250 миллионов лет назад и вымерли 90 миллионов лет назад. Они могли вырастать до 25 метров в длину. В Британии первые окаменелости ихтиозавров были обнаружены более 200 лет назад.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители