Найдены останки крупнейшего "морского дракона"

Окаменелость самого крупного, когда-либо найденного в Великобритании, десятиметрового ихтиозавра обнаружены рядом с крупнейшим резервуаром Англии рядом с Ратленд-Уотер. Об этом сообщил на своей странице в Instagram палеонтолог Дин Ломакс. По его словам, это не просто крупнейший найденный в Британии ихтиозавр, а крупнейшая из найденных на островах рептилий за все время исследований.

Фото: Instagram Instagram

Очертания огромной дельфиноподобной водной рептилии были замечены во время планового осушения острова в лагуне для восстановления ландшафта. Как позже выяснилось, возраст окаменелостей этого "морского дракона" Temnodontosaurus trigonodon составляет 180 миллионов лет. Его череп сравним по размеру с пианино, весят останки около тонны.