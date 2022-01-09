К Земле летит огромный астероид

Шансы на то, что он столкнется с нашей планетой оцениваются в 0,02%. Также никаких шансов на столкновение с Землей нет у открытого в 2014 году астероида Апофис. У этого космического тела размеры намного больше — его диаметр составляет 400 метров, но угрозы для землян он не представляет. Как сообщалось ранее, МЧС России не распространяло прогноз о смертельном астероиде, угрожающем Земле.