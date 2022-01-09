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16 минут назад

Профессор предсказал Земле шестую волну массового вымирания

Профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих предсказал в беседе с Daily Mail, что Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. Его слова приводит РИА Новости.

Профессор предсказал Земле шестую волну массового вымирания
Фото: PixabayPixabay

«Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений», — предупредил он.

По мнению специалиста, серьезный ущерб планете могут нанести наводнения, засухи и лесные пожары, которые вызваны изменениями климата.

При этом специалист подчеркнул, что, хотя есть определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого.

«Слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством», — сказал Эрлих.

В октябре американские ученые из Технологического института Джорджии назвали возможную версию гибели человечества. По их мнению, в дальнейшем люди могут столкнуться с дефицитом кислорода и погибнуть, поскольку его количество на планете может уменьшиться в миллион раз.

Наука и техника,Наука,Массовое отравление,Пол Эрлих,Daily Mail,РИА Новости,
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