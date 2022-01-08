Учёные: человек может жить дольше ста лет

Учёные из Центра HEC Montreal из Монреальского университета в Канаде провели анализ статистических данных, в результате которого выяснили, какой будет продолжительность жизнь к концу XXI века.

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По мнению эксперта в области статистики, кандидата математических наук Лео Белзила, уже к 2100 году люди смогут доживать до 130 лет, а предел человеческой жизни составит 180 лет. Учёный отметил, что существуют данные, согласно которым уже сейчас можно сказать, что верхнего предела человеческой жизни нет.

Но при этом, как считает эксперт, кардинально изменится общество. Людям придётся очень много платить за поддержку здоровья в глубокой старости. Кроме того, это может привести к социальному и экономическому кризису во всём мире — вырастет количество людей, которые будут подпадать под пенсионные и другие программы для пожилых относительно небольшого числа налогоплательщиков.