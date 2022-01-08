Появилась новая версия происхождения "омикрона"

Ученые из Китайской академии наук сообщили, что штамм "омикрон" мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Исследования специалистов появились в научном журнале, пишут "Известия".

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По словам ученых, грызуны изначально заразились коронавирусом от людей. А после этого примерно в течение года в организме животных вирус мутировал, что породило новый штамм. Затем "омикроном" заразились люди. Кроме того, ученые считают, что штамм возник в организме у людей со слабым иммунитетом.

По этому поводу высказался научный руководитель общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он заявил, что штамм "омикрон" имеет возможность циркулировать от человека к животному и наоборот. Из-за этого, опасается ученый, штамм снова может мутировать.