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10 минут назад

Ученые выдвинули новую версию происхождения "омикрона"

Ученые из Китайской академии наук сообщили, что штамм "омикрон" мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Исследования специалистов появились в научном журнале, пишут "Известия".

Появилась новая версия происхождения "омикрона"
Фото: ReutersReuters

Названы самые частые симптомы «омикрона»

По словам ученых, грызуны изначально заразились коронавирусом от людей. А после этого примерно в течение года в организме животных вирус мутировал, что породило новый штамм. Затем "омикроном" заразились люди. Кроме того, ученые считают, что штамм возник в организме у людей со слабым иммунитетом.

По этому поводу высказался научный руководитель общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он заявил, что штамм "омикрон" имеет возможность циркулировать от человека к животному и наоборот. Из-за этого, опасается ученый, штамм снова может мутировать.

Кроме того, недавно появилось исследование американских ученых, которые считают, что в будущем могут появиться новые штаммы из-за людей со слабым иммунитетом.

Наука и техника,Сергей Токарев,РАН,газета "Известия",
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