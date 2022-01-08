Ученые ЮАР спрогнозировали конец пандемии из-за «Омикрона»

«Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала гораздо более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится, и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — сообщает Bloomberg.

Исследование пациентов проходило в больнице, где была зафиксирована первая вспышка омикронного варианта. В нем были проанализированы записи 466 пациентов с текущей волной и 3976 пациентов с предыдущими приступами инфекции.

Ранее URA.RU впервые сообщило о том, что вирусолог Петр Чумаков назвал штамм COVID «Омикрон» живой вакциной. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством России заявил, что новый штамм ковида «Омикрон» может быть «не таким вредным». Его даже называют «живая вакцина», отметил Путин. При этом ученый из Греции, профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис считает, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» закончится 20 февраля 2022 года, что и приведет к окончанию пандемии.