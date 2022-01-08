Уникальное российское судно станет ведущей научной базой в Арктике

Уже девятый год из Центральной Арктики не поступает постоянных данных о природной среде. Но скоро это изменится благодаря уникальному судну - ледостойкой самодвижущейся платформе "Северный полюс".

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Оно примет эстафету от дрейфующих станций "Северный полюс", которые ведут свою историю с 1937 года, но уже не работают в Арктике. Несмотря на небольшие размеры (длина 83 метра, ширина 22 метра), платформа вместит в себя все самое необходимое для научных работ в Арктике, включая шестнадцать лабораторий, оборудованных современной техникой.

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Степень готовности "Северного полюса" - 90 процентов. Платформа, уверяют эксперты, станет ведущей мировой научной площадкой для проведения исследований в Арктике на ближайшие десятилетия.

Об этом проекте "Российской газете" рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доктор географических наук Александр Макаров. Именно этот институт - идеолог проекта, в его стенах разработана концепция судна - платформы.

Александр Сергеевич, сейчас "Северный полюс" проходит швартовные испытания. Скоро в Арктику?

Александр Макаров: Планируем первый рейс уже в этом году. Гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков во время встречи с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым назвал срок сдачи - 1 июля 2022 года.

А идеальное время для старта экспедиции - сентябрь-октябрь, когда наиболее легкие ледовые условия. Лед в Арктике сходит в июле-августе. Мы должны выйти в Северный Ледовитый океан, затем платформа будет вморожена в лед, а вокруг нее развернут лагерь, где ученые смогут проводить исследования.

В чем уникальность платформы?

Александр Макаров: Наблюдения сможем проводить круглогодично. А технические характеристики позволят платформе два года дрейфовать в Арктике, не заходя в порты.

Продукты, одежду, необходимое оборудование будем доставлять авиацией - вместе с очередной сменой персонала. На борту для этого есть вертолетная площадка. Кроме того, у нас отработана технология организации взлетно-посадочных полос на льду рядом с платформой.

Ротация кадров запланирована каждые четыре месяца. А через два года судно вернется в порт, пройдет необходимые технико-ремонтные работы и снова возьмет курс на север.

И на сколько лет его хватит?

Александр Макаров: Срок службы платформы 25 лет, но, думаю, сможем его увеличить до 30-40 лет. У нас появляется возможность планирования долгосрочных экспериментов. Они будут проходить десятилетиями! Этот подход кардинально отличается от общемирового тренда на масштабные, но разовые экспедиции.

Судно позволит проводить сотни различных исследований. И сеть наблюдений покроет большую часть Арктического бассейна. А благодаря единой программе исследований данные будут взаимодополнять друг друга. В результате климатические модели станут точнее, повысится уровень поддержки безопасной навигации.

Мы сможем круглогодично получать информацию из Центральной Арктики, которая сейчас недоступна. Это настолько редкие данные, что уже выстроилась очередь из иностранных коллег, которые заинтересованы поучаствовать в экспедиции.

Раскройте секрет: какие исследования планируете?

Александр Макаров: Программа исследований будет максимально насыщенной - океанографические работы, геологические, биологические, гидрохимические, геофизические. Даже космические и спутниковые.

Идея программы экспедиции - закрыть все. От дна Ледовитого океана, через толщу воды (с изучением биологической составляющей), лед и далее вверх. Проще говоря - от забора донных отложений до верхней атмосферы.