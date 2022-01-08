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37 минут назад

Вирусолог Жемчугов: в России не ожидается рост заболеваемости COVID-19 после праздников

После новогодних праздников в России не ожидается рост случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил врач-вирусолог Владислав Жемчугов.

Вирусолог: в РФ не ждут роста заболеваемости COVID-19 после праздников
Фото: globallookpress.com © Konstantin Kokoshkingloballookpress.com © Konstantin Kokoshkin

«Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъёма заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел», — цитирует Жемчугова ТАСС.

Он также выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится в течение 2022 года.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится в случае вакцинации 70% населения в течение шести месяцев.

Наука и техника,Владислав Жемчугов,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
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