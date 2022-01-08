Вирусолог: в РФ не ждут роста заболеваемости COVID-19 после праздников

«Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъёма заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел», — цитирует Жемчугова ТАСС.