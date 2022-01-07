Ученые спрогнозировали появление коронавируса-супермутанта

Ученые в беседе с журналистами Ura.ru посоветовали не относиться к новому штамму «омикрон» как к легкой форме коронавируса. На его основе вполне может развиться вирус-супермутант, который будет переходить от животных к человеку и наоборот.
Сергей Токарев, главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук, утверждает, что подобное вполне реально.
«Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький „Омикрон“, что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен.
Мы уже сейчас на примере зарубежных стран отчетливо видим грандиозные темпы роста госпитализаций и взрослых, и заполнения детских, в том числе реанимационных, коек во Франции и Англии. Однако на этом мутационный потенциал вируса не исчерпан, и попадание его в среду животных может обернуться для нас еще большими проблемами. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант».
Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН также предполагает, что мутации коронавируса, которые образовались в популяции животных, могут стать крайне опасными для людей.
«Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло. Теоретически, если в популяцию летучих мышей какой-нибудь коронавирус попадет и изменится настолько, что станет патогенным для человека, то вполне возможна новая вспышка».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что "омикрон" не станет последним вариантом коронавируса. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.