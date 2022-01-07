Ученые спрогнозировали появление коронавируса-супермутанта

Мы уже сейчас на примере зарубежных стран отчетливо видим грандиозные темпы роста госпитализаций и взрослых, и заполнения детских, в том числе реанимационных, коек во Франции и Англии. Однако на этом мутационный потенциал вируса не исчерпан, и попадание его в среду животных может обернуться для нас еще большими проблемами. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант».