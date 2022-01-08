В Китае раскрыли теорию происхождения «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» мог произойти не от человека, а от мышей. Такое предположение сделали учёные из Китайской академии наук. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Genetics and Genomics.

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Как полагают исследователи, грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, однако в дальнейшем вирус начал мутировать в организме животных. Это привело к образованию нового штамма, которым заразились люди.