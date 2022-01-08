Ученые предрекли превращение коронавируса в «супермутанта»

Российский академик РАН Виталий Зверев заявил, что пандемия коронавируса не закончится с «омикроном». Слова ученого цитирует портал URA.RU.
Зверев считает, что коронавирус может превратиться в вирус-«супермутант». Для этого у него есть потенциал. Это может произойти из-за того, что вирус мутирует среди животных и вновь вернется к людям.
«При прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. <...> Мутационный потенциал вируса не исчерпан, и попадание его в среду животных может обернуться для нас еще большими проблемами», – считает академик.
Ранее китайские ученые назвали возможную версию происхождения «омикрона». Источником нового штамма COVID-19 могли быть грызуны.