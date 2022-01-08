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46 минут назад

Ученые предрекли превращение коронавируса в «супермутанта»

Российский академик РАН Виталий Зверев заявил, что пандемия коронавируса не закончится с «омикроном». Слова ученого цитирует портал URA.RU.

Ученые предрекли превращение коронавируса в «супермутанта»
Фото: «Мир 24» / Сергей Минеев«Мир 24» / Сергей Минеев

Зверев считает, что коронавирус может превратиться в вирус-«супермутант». Для этого у него есть потенциал. Это может произойти из-за того, что вирус мутирует среди животных и вновь вернется к людям.

«При прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. <...> Мутационный потенциал вируса не исчерпан, и попадание его в среду животных может обернуться для нас еще большими проблемами», – считает академик.

Ранее китайские ученые назвали возможную версию происхождения «омикрона». Источником нового штамма COVID-19 могли быть грызуны.

Наука и техника,Виталий Зверев,РАН,РИА Ura.ru,
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