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1 час назад

Врач предупредил о тревожном симптоме многих болезней

Симптомом многих болезней может быть отечность. Об этом радио Sputnik заявил профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Врач предупредил о тревожном симптоме многих болезней
Фото: Mir24.tv / Светлана РодинаMir24.tv / Светлана Родина

По его словам, отечность может быть признаком неправильного питания. Иногда задержка жидкости в организме связана с тем, что у человека есть проблемы с эндокринной, сердечно-сосудистой системами, а также с почками.

Кроме того, важно учитывать возраст человека, который столкнулся с подобным симптомом. Отечность определенной части тела также может указывать на ту или иную проблему в организме.

Самостоятельно найти причину нарушения оттока жидкости пациент вряд ли сможет. С тревожным симптомом лучше сразу идти к врачу. Ведь лечить надо не отеки, а их причину.

Ранее специалисты перечислили четыре ранних симптома поврежденной алкоголем печени. Повреждения печени, связанные с алкогольным гепатитом легкой степени, обычно обратимы.

Наука и техника,Павел Воробьев,ИА Sputnik,
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