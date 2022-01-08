Врач предупредил о тревожном симптоме многих болезней

Симптомом многих болезней может быть отечность. Об этом радио Sputnik заявил профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.
По его словам, отечность может быть признаком неправильного питания. Иногда задержка жидкости в организме связана с тем, что у человека есть проблемы с эндокринной, сердечно-сосудистой системами, а также с почками.
Кроме того, важно учитывать возраст человека, который столкнулся с подобным симптомом. Отечность определенной части тела также может указывать на ту или иную проблему в организме.
Самостоятельно найти причину нарушения оттока жидкости пациент вряд ли сможет. С тревожным симптомом лучше сразу идти к врачу. Ведь лечить надо не отеки, а их причину.
Ранее специалисты перечислили четыре ранних симптома поврежденной алкоголем печени. Повреждения печени, связанные с алкогольным гепатитом легкой степени, обычно обратимы.