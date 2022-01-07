Россиянам предсказали рост смертности из-за омикрон-штамма

По словам Крючкова, летальность у нового штамма примерно в три раза ниже, чем у дельты, однако вполне возможно, что из-за высоких темпов госпитализации уровень смертности тоже увеличится. «Рост вполне себе возможен за счет заразности, обхода иммунитета и перегрузки системы здравоохранения. Так как популяция в России не так проиммунизирована, как в Великобритании, и система здравоохранения перегружена, закономерно, что мы увидим более высокие цифры по умершим в день, чем видели на дельта-волне», — заявил он.