Бокерия назвал биологически достижимый возраст человека

Известный врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия считает, что организм человека способен прожить 100 лет. Условием для долголетия является отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, занятия физкультурой и психоконтроль над эмоциями.

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В интервью РИА Новости Лео Бокерия сказал:

"Сто пятьдесят - я не знаю, но ведь как, понимаете, век - это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет".

Сообщения о том, что люди доживали до 150 и 180 лет, возможно не точны, так как в те годы строгие учетные записи не велись и потому установить точный биологический возраст человека затруднительно.

Для долгой и продуктивной жизни врач, которому 22 декабря исполнилось 82 года, неоднократно советовал вести здоровый образ жизни, больше двигаться, правильно питаться и иметь позитивный взгляд на мир.

Отметим, что доктор биологических наук Алексей Москалев считает, что 120 лет - это реальный и биологически достижимый для человека возраст. По его мнению, следует употреблять зелень, овощи, ягоды, фрукты, семечки и орехи, а так же рыбу и морепродукты. Бороться со старением помогут занятия быстрой ходьбой, танцами, плаванием или спортивными играми на воздухе. А здоровый сон - семь-восемь часов в день - укрепляет иммунитет и снижает риски депрессии.

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