Какая эпидемия грозит человечеству после коронавируса

Российский вирусолог Александр Чепурнов предупредил, что в будущем, после коронавируса, может появиться ещё один вирус, который приведёт к не менее смертельной эпидемии.

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По словам учёного, это такие мутации птичьего гриппа, при которых вирус начнёт передаваться не только между птицами, но и от животных к людям, а в итоге — между людьми. Такие мутации возможны, и это — одно из самых больших опасений учёных.

Эксперт рассказал об экспериментах, которые проводились для прогнозирования развития «человеческого» варианта птичьего гриппа. По его словам, в вирусе достаточно изменить одну букву из 20 тысяч, которые насчитывает геном, и тогда произойдут мутации, с которыми человек может не справиться.