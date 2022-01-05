В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту

Какая эпидемия грозит человечеству после коронавируса

Российский вирусолог Александр Чепурнов предупредил, что в будущем, после коронавируса, может появиться ещё один вирус, который приведёт к не менее смертельной эпидемии.

Какая эпидемия грозит человечеству после коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам учёного, это такие мутации птичьего гриппа, при которых вирус начнёт передаваться не только между птицами, но и от животных к людям, а в итоге — между людьми. Такие мутации возможны, и это — одно из самых больших опасений учёных.

Эксперт рассказал об экспериментах, которые проводились для прогнозирования развития «человеческого» варианта птичьего гриппа. По его словам, в вирусе достаточно изменить одну букву из 20 тысяч, которые насчитывает геном, и тогда произойдут мутации, с которыми человек может не справиться.

«Причём, ученые договорились не публиковать эти данные, чтобы не вооружать никого лишними знаниями. Но с помощью нескольких замен добиться того, чтобы вирус передавался от человека к человеку, возможно. А, поскольку он достаточно летуч, очень заразен и высоко летален, возможно повторение истории с испанкой в начале прошлого века. На сегодняшний день такая мутация является самой грозной вещью, наиболее ожидаемой и опасной», — подчеркнул Чепурнов.

Эксперт предсказал бесконечную пандемию

Наука и техника,Александр Чепурнов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители