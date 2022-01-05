Новые вакцины от COVID-19 появятся в России в 2022 году

«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной. Также планируется провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса. Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно — вакцинация будет абсолютно добровольной», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА «Новости».