В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

AMD представила свою самую дешёвую видеокарту

И ещё один сюрприз на выставке CES 2022: новая видеокарта начального уровня AMD RX 6500 XT. Станет самой дешёвой в актуальной линейке компании.

AMD представила свою самую дешёвую видеокарту
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новинка оценена в $199, это на $179 меньше, чем стоимость предыдущей самой дешёвой видеокарты RDNA 2. Это была RX 6600 XT за $379.

Новая Radeon RX 6500 XT предназначена для владельцев старых видеокарт (таких как GTX 1650 или RX 570), которые хотят обновиться. Они получат такие современные функции, как FidelityFX Super Resolution и общий прирост производительности.

Видеокарта RX 6500 XT получила 16 вычислительных блоков, 4 ГБ памяти GDDR6, частоту 2,610 МГц и boost-частоту 2,815 МГц. Будет потреблять 107 Вт.

Кроме того, графический процессор RX 6500 XT впервые использует 6-нм техпроцесс.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители