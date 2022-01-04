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1 час назад

Ученый спрогнозировал конец пандемии COVID

Ситуация с COVID в России не улучшится в этом году. По словам доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, это возможно лишь в 2023 году.

Ученый спрогнозировал конец пандемии COVID
Фото: ТАССТАСС

«Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — заявил он. Информацию приводит РИА «Новости».

Завершением пандемии это нельзя будет назвать, потому что для этого необходимо улучшить ситуацию не только в медицинской сфере. Конец пандемии, по его словам, это также стабилизация финансовых, экономический и геополитических вопросов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия закончится к середине 2022 года. Однако для этого необходимо вакцинировать население, дополняет «Федеральное агентство новостей». При такой ситуации выработается коллективный иммунитет к COVID, уточняет агентство Nation News. При этом глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что такой прогноз нереалистичен, хоть власти и ставили на эту дату изначально. «Это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — отметила она.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Вероника Скворцова,Федеральное медико-биологическое агентство,РИА ФАН,РИА Новости,
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