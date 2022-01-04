Ученый спрогнозировал конец пандемии COVID

Ситуация с COVID в России не улучшится в этом году. По словам доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, это возможно лишь в 2023 году.

«Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — заявил он. Информацию приводит РИА «Новости» .

Завершением пандемии это нельзя будет назвать, потому что для этого необходимо улучшить ситуацию не только в медицинской сфере. Конец пандемии, по его словам, это также стабилизация финансовых, экономический и геополитических вопросов.