На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса

Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции. Об этом сообщила в понедельник электронная версия австрийской газеты Heute.

Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. Тесты выявили у всех зараженных "атипичную комбинацию мутаций", пишет издание.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.