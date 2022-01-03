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1 час назад

Зафиксирован мощный взрыв на магнитаре

Астрономы Университета Валенсии в Испании зафиксировали мощную вспышку у магнитара — нейтронной звезды с экстремально сильным магнитным полем — в 13 миллионах световых лет от Земли в группе галактик в созвездии Скульптор. Об этом сообщает Daily Mail.

Зафиксирован мощный взрыв на магнитаре
Фото: University of ValenciaUniversity of Valencia

Для наблюдения за объектом GRB2001415 исследователи использовали прибор AIM на борту МКС, что позволило записать интенсивность и продолжительность извержения магнитара. По словам исследователей, во время взрыва магнитар за одну десятую секунды высвободил энергию, которая эквивалентна той, что производится Солнцем за 100 тысяч лет. Предполагается, что причиной вспышки стала нестабильность в магнитосфере звезды или «землетрясение» в коре.

Независимо от причины в магнитосфере генерируются альвеновские волны — плазменные волны, распространяющиеся вдоль силовых линий магнитного поля. Анализ колебаний в генерируемой во время вспышки энергии показал, что производимые импульсы соответствовали излучению между альвеновскими волнами.

Полученные результаты могут помочь объяснить причину быстрых радиовсплесков (FRB). FRB происходят в течение нескольких миллисекунд и сопровождаются выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет.

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