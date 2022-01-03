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26 минут назад

Раскрыты последствия бессимптомного течения COVID

Ученые Седарс-Синайского медицинского центра США заявили, что даже бессимптомный и мягкий COVID-19 может вызвать аутоиммунный ответ. То есть иммунная система начнет бороться против тканей и органов собственного организма. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Translational Medicine.

В эксперименте участвовали 177 человек, переболевших COVID-19. Специалисты взяли у них образцы крови и сравнили с образцами здоровых людей.

Оказалось, что переболевшие имеют повышенный уровень аутоантител, которые обычно обнаруживаются у людей с хроническими аутоиммунными заболеваниями, например, волчанкой или ревматоидным артритом.

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При этом у мужчин было больше повышенных аутоантител, чем у женщин.

«Наши результаты показывают, что предшествующая инфекция SARS-CoV-2, даже при отсутствии тяжелого клинического заболевания, может привести к широкому антиимунному ответу (ААВ), который демонстрирует специфические для пола модели распространенности и антигенной селективности», - сделали вывод ученые.

В будущем ученые планируют выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей.

Ранее терапевт рассказала, почему 40% тестов на COVID-19 показывают ложный результат.

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