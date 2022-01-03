Раскрыты последствия от мягкого и бессимптомного COVID-19

Ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США раскрыли, что даже мягкий или бессимптомный COVID-19 может вызвать долгий иммунный ответ, направленный против тканей и органов самого организма. О последствиях коронавирусной инфекции сообщается в статье, опубликованной в Journal of Translational Medicine.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В исследовании приняли участие 177 человек, которые переболели COVID-19. Специалисты сравнили образцы крови этих людей с образцами, взятыми у здоровых людей до пандемии. Оказалось, что первая группа имеет повышенный уровень аутоантител, которые обычно обнаруживаются у людей с хроническими аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка или ревматоидный артрит.

Некоторые из аутоантител связаны с аутоиммунными заболеваниями, которые обычно поражают женщин чаще, чем мужчин. Однако в этом исследовании у мужчин было больше повышенных аутоантител, чем у женщин.