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19 минут назад

Раскрыты последствия от мягкого и бессимптомного COVID-19

Ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США раскрыли, что даже мягкий или бессимптомный COVID-19 может вызвать долгий иммунный ответ, направленный против тканей и органов самого организма. О последствиях коронавирусной инфекции сообщается в статье, опубликованной в Journal of Translational Medicine.

Раскрыты последствия от мягкого и бессимптомного COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В исследовании приняли участие 177 человек, которые переболели COVID-19. Специалисты сравнили образцы крови этих людей с образцами, взятыми у здоровых людей до пандемии. Оказалось, что первая группа имеет повышенный уровень аутоантител, которые обычно обнаруживаются у людей с хроническими аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка или ревматоидный артрит.

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Некоторые из аутоантител связаны с аутоиммунными заболеваниями, которые обычно поражают женщин чаще, чем мужчин. Однако в этом исследовании у мужчин было больше повышенных аутоантител, чем у женщин.

В будущем ученые планируют выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим COVID-19, который развился несмотря на прививку.

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